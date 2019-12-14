Александр Евгеньевич Усанин

писатель, общественный деятель, социальный философ

Участник и организатор многочисленных оздоровительных программ. Автор ряда работ, посвящённых нравственному воспитанию и укреплению семьи.

Идеология

В этом разделе находятся материалы, которые оздоровят современное общество и помогут остановить войны, объединив человечество на платформе единых общечеловеческих ценностей.

Вопросы и ответы

Вы можете здесь задать вопрос по любым темам, которые затронуты в моих книгах, лекциях и статьях, а так же посмотреть ответы на вопросы, которые задавали мне раньше.

Видео

Здесь вы можете посмотреть видеозаписи моих семинаров и лекций, интервью и ТВ-передачи с моим участием. Надеюсь, они буду познавательны и интересны для многих.

Полезное

В этом разделе находятся материалы, которые я нахожу интересными или полезными, которыми хочу поделиться с друзьями.

Последние записи в блоге

В блоге я делюсь знаниями, которые мне посылает Всевышний, рассказываю о своих приключениях, веду своего рода отчёт о служении Миру.

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Книги

Здесь вы можете скачать книги А. Е. Усанина в самых популярных форматах. Ознакомьтесь с многочисленными отзывами в интернете - вы откроете для себя знания, которые уже помогли многим людям сделать свою жизнь более гармоничной и счастливой.

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книг о гармоничном развитии личности
раза переиздана книга
"Пропуск в третье тысячелетие"
языка, на которые переведены книги
лекций в 5 странах
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